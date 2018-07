Junho registrou a maior inflação para o mês em 23 anos

O IPCA, índice oficial de inflação no país, teve alta de 1,26%, a maior para o mês de junho desde 1995. Considerando todos os meses, foi o maior índice desde janeiro de 2016. Em maio, a inflação havia sido de 0,4%.

A paralisação de caminhoneiros começou dia 21 de maio e só foi encerrada 11 dias depois. Bloqueios em estradas do País levaram ao desabastecimento de alimentos e combustíveis.

O grupo de alimentos e bebidas teve a maior variação, de 2,03% em junho, na esteira do aumento de preços observado em razão da escassez de produtos nas prateleiras. O leite longa vida, que teve alta de 15,63%, e o frango inteiro, que variou em 8,02%, registraram fortes altas em junho.

A batata-inglesa, que disparou de preço nos principais centros de distribuição, aumentou 17,16% em junho, pouco menos que em maio, quando registrou 17,51%. Carnes bovinas ficaram 4,60% mais caras no período. Segundo o IBGE, desde janeiro que o grupo alimentos e bebidas não superava os 2%.

Como muitos alimentos ficaram retidos em bloqueios nas principais estradas, centros de distribuição e supermercados ficaram sem produtos importantes da cesta básica do brasileiro. Após o fim da paralisação, houve uma corrida dos consumidores aos mercados, o que postergou por alguns dias o retorno à normalidade.

O IPCA-15, que é uma prévia da inflação oficial, já havia apontado tendência de alta do indicador de junho. Entre os nove grupos de bens e serviços investigados pelo IBGE, apenas dois não tiveram alta no período: vestuário e comunicação. Habitação (2,48%), transportes (1,58%) e alimentos (2,03%) respondem por cerca de 60% das despesas das famílias e sua variação puxou para cima o índice de junho.

Combustível – Além dos alimentos, a mobilização de caminhoneiros também teve impacto no segmento de transportes, mais precisamente nos combustíveis. A gasolina subiu 5% em junho, enquanto o etanol teve alta de 4,22%. Houve quedas, contudo, no diesel (-5,66%) e nas passagens aéreas (-2,05%), mas sem força para reverter altas da gasolina e do álcool.

O gás encanado aumentou 2,37% e o de botijão, 4,08%. O motivo para o aumento do gás de botijão foi que houve falta do produto durante os protestos de caminhoneiros. Quando a mobilização foi encerrada, consumidores protagonizaram uma corrida aos postos de distribuição, o que estendeu por ainda mais alguns dias os efeitos do desabastecimento, pressionando os preços para cima.

O IBGE já havia indicado que apesar de os protestos dos caminhoneiros terem começado em maio, a inflação de junho também seria afetada.

Outros segmentos sofreram impactos sem relação com a greve, caso da energia elétrica, que subiu 7,93% em razão da mudança da bandeira tarifária e da redução do nível de alguns reservatórios de hidrelétricas no país.