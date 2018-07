Vasco goleia e lidera a chave no Campeonato Amador Série B

O Vasco continua invicto no Campeonato Amador da série B, com mais uma vitória expressiva, por 5×0, diante do Galo Branco, que vem sendo goleado por todas as equipes da chave. O jogo foi no campo da Água Comprida e o resultado positivo deixou a equipe bem próxima da classificação para a segunda fase.

Outras duas agremiações venceram na quarta rodada: Nacional do Toró e Morro Grande também venceram e se recuperaram de resultados negativos na rodada anterior. Nos três jogos foram assinalados 16 gols.

Resultados: São José 2 x 6 Morro Grande; Vasco 5 x 0 Galo Branco e Rebuc 1

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

São Pedro 6

Bocaina 6

Menin 6

Flor do Parque 0

Tigres 0

GRUPO B

Vasco 10

Nacional 8

Morro Grande 6

Rebuc 4

São Miguel 3

São José 1

Galo Branco 0