Pâmela Mara se consagra bicampeã brasileira de Kickboxing

No último final de semana, 6 e 8 de julho, a atleta de Bragança Paulista, Pâmela Mara consagrou-se bicampeã brasileira de kickboxing na 28ª edição do Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Maringá-PR. Ela disputou mais uma vez na categoria faixa azul a preta, 56 quilos, com as adversárias Mariana Nunes e Caroline Foro Antunes.

Carolina Antunes, adversária de Pâmela, veio do box e iniciou no kickboxing recentemente, apesar de vasta experiência, não foi párea para a estratégia de Pâmela, que preferiu manter a distância da rival e apostar nas joelhadas.

A altura da atleta de Bragança poderia ter atrapalhado seu desempenho, mas ela soube usar este ponto ao seu favor. “Por eu saber que ela iria trabalhar o box em mim mantive a estratégia de manter a distância, pela minha envergadura ser maior, e por eu saber o que ela iria fazer eu encurtei, trabalhei meus frontais e se por acaso ela conseguisse encurtar em mim eu iria trabalhar a joelhada de encontro, que foi o que eu fiz. Isso foi fazendo que eu pontuasse mais e quebrasse o jogo dela”, explicou.

Ela comemorou a vitória. “Desde 2016 sou a melhor do Brasil na minha categoria, inclusive no Panamericano, fechei meu final de semana comemorando meus esforços e força de vontade de querer a cada dia mais”, analisa.

O evento reuniu 1.118 kickboxers, com 261 lutadores do Estados de São Paulo e faz parte da classificatória para o Campeonato Panamericano de Kickboxing, que acontecerá em Cancun-México, entre 24 a 28 de outubro, competição na qual Pâmela também já se consagrou campeã.

Ela agradeceu os patrocinadores Juarez Imóveis, Dr. Cláudio Duarte, Perfect Move, Patrícia Tomassi Fisioterapia, Thais Moltocaro Nutricionista, 4EVER Suplementos, Brunos Cabeleireiros, Tabacaria Jx2, Laticínios Caxambu, XPrime e LaFresco, e destacou que agora está em busca de novas parcerias e patrocinadores para a empreitada de Cancun.

Pâmela Mara coleciona títulos internacionais, mais de 30 vitórias e cerca de 20 títulos em modalidades como Muay Thai, Kickboxing e Jiu-Jitsu. Ela também conta com o apoio e patrocínio da Gazeta Bragantina e GB Norte. Para patrocinar a atleta basta entrar em contato por meio do número (11) 96378-1992.