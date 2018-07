Bragantino vence de virada e praticamente garante passagem à próxima fase

Foi uma partida atípica, pois embora tenha dominado a maior parte dos 90 minutos, o Bragantino só conseguiu chegar à vitória a 10 minutos do final. Até então perdia por 1 x 0 para o Tombense, que dificultou as ações ofensivas do alvinegro.

Desde o início o Leão impôs sua forma de jogar, com trocas rápidas no meio campo e jogadas pelas laterais. O esquema de jogo truncado no time mineiro, no entanto, não deixou espaços para a criação ofensiva do Braga, e buscava apenas os contra-ataques. A primeira chance de gol, através de Vitinho, veio aos 26’, quando cruzou da esquerda para o arremate de Marquinhos, que bateu mas errou o alvo.

Na etapa complementar o panorama se modificou e ambas as equipes criaram chances de gol. E logo aos 9’ foi o Tombense quem inaugurou o placar, através do zagueiro André Rocha, que subiu mais que a defensiva do alvinegro, após cobrança de escanteio, e mandou para o fundo das redes.

A partir daí o que se viu foi uma pressão interminável do alvinegro em busca do empate, que demorou a acontecer, pois a defensiva do Tombense se mostrava eficaz. Aos 35’, logo após entrar em campo, Adriano Paulista assinalou a igualdade no marcador, quando recebeu um passe preciso de Matheus Peixoto e bateu sem chances para o goleiro Darley, que àquela altura era o melhor homem em campo.

Já nos acréscimos veio a vitória, novamente por intermédio de Adriano Paulista, que marcou aos 91’.

Com o triunfo o Bragantino abriu 9 pontos de diferença para o próprio Tombense, que está na quinta colocação.