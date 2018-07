Pré-candidato a governador, Dória visita Bragança na sexta-feira

O primeiro pré-candidato a governador de São Paulo a visitar Bragança nestas eleições será o tucano João Dória Jr., que confirmou presença na sexta-feira, às 18h30, na sede da Associação Central Nipo Brasileira, no bairro Jardim América.

A assessoria do candidato não forneceu maiores detalhes, mas além do PSDB local, também devem participar do ato os dirigentes do DEM, partido que definiu apoio a Dória em decisão do diretório regional de São Paulo.

Dória deixou o cargo de prefeito de São Paulo para disputar o governo do Estado.