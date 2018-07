COPA TERÁ FINAL INÉDITA

Mesmo com dois campeões em busca de vagas na final da Copa da Rússia, o Mundial vai ter uma final inédita em 21 edições do torneio. Hoje, 15 horas, jogam França (campeã em 1998) e Bélgica, em São Petersburgo, no estádio Krestovsky, com arbitragem do uruguaio Andrés Cunha, auxiliado pelos também compatriotas Nicolás Tarán e Mauricio Espinosa. Amanhã, mesmo horário, em Moscou, no estádio Luzhniki, se enfretam Inglaterra (campeã em 1966) e Croácia. As quatro seleções não perderam durante as fases anteriores e vão travar duelos em que nenhuma seleção pode ser considerada favorita. Todas possuem jogadores que são destaques em seus clubes na Europa. Até o momento em que encerrávamos esta edição, a Fifa não havia divulgado o trio de arbitragem.