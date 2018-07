Inglaterra e Croácia jogam amanhã e ingleses buscam vaga na decisão depois de 52 anos

A semifinal de amanhã tem visões distintas para Croácia e Inglaterra. Enquanto os croatas vão em busca da primeira decisão de Copa do Mundo, os ingleses tentam repetir 1966 (quando venceram a Alemanha e se sagraram campeões), ou seja, 52 anos depois do título.

A seleção da Croácia vai ter um importante desfalque para a semifinal de amanhã contra a Inglaterra, às 15h, em Moscou. Quem fica de fora, com lesão no joelho esquerdo, é o lateral Vrsaljko, titular em todas as partidas da equipes no Mundial.

Jogador do Atlético de Madrid, ele deixou o campo na prorrogação do jogo contra a Rússia, dando lugar a Corluka, um dos veteranos do time croata. A expectativa é que ele possa ter condições de jogo em uma possível final.

Embora tenha dito durante os últimos dias que pode promover mudanças na equipes, o técnico Zlatko Dalic deve mandar a campo com Subasic; Corluka, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.

A Inglaterra, por sua vez, deve ter força máxima. O volante e capitão Jordan Henderson, o atacante Jamie Vardy e o goleiro Pickford treinaram normalmente ontem e estão recuperados de seus recentes problemas físicos. O trio está disponível para o confronto em Moscou, e o técnico Gareth Southgate se livra da preocupação com dois titulares, além do substituto imediato de Harry Kane.

O time para tentar vaga na final deve ser formado por Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire e Young; Lingard, Henderson e Dell Alli; Sterling e Harry Kane.