Franceses em busca do bi e a Bélgica do primeiro título decidem vaga na final hoje

Campeã em 1998 diante do Brasil, o selecionado francês busca uma nova final de Copa do Mundo contra a seleção considerada sensação do torneio, a Bélgica, que também passou pelos brasileiros, só que nas quartas de final.

No jogo de logo mais ás 15 horas, em São Petersburgo, os belgas do técnico Roberto Martínez deve atuar com uma linha de quatros zagueiros, experiência inédita nesta Copa. O time mais provável deverá ser Courtuais, Alderweireld Vermaelen, Kompany e Vertonghen; Witsel, Fellaini e Chadli; De Bruyne, Hazard e Lukaku.

Na França, a dúvida está no meio. Matuidi, suspenso, não foi a campo contra o Uruguai. Tolisso entrou no time e teve ótima atuação. Curiosamente, Tolisso havia começado a Copa como titular, mas foi substituído por Matuidi já na segunda partida. O técnico Didier Deschamps terá que escolher entre um deles. A equipes que deve começar jogando: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Fernandes; Kanté, Paul Pogba e Tolisso (Matuidi); Mbappé, Griezmann e Giroud.