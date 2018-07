Conta de luz fica 15,55% mais cara

A conta de luz dos bragantinos vai ficar mais cara 15,55% em média, a partir da próxima quinta-feira, 12, após a aprovação do reajuste tarifário autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O aumento será maior (16,74%) para os consumidores e alta e média tensão (indústrias) e de 14,96% para aqueles ligados à baixa tensão (residencial). A tarifa aumenta 15,22% para consumidores comerciais e rurais.

O aumento foi motivado pela compra de energia, que teve impacto maior no reajuste tarifário deste ano (13,30%). A escassez hidrológica provocou maior acionamento de usinas termelétricas, que têm custo de energia mais caro. Do total reajustado apenas 0,24% ficarão com a distribuidora.

A composição da tarifa de energia se dá pelos custos de distribuição determinados pela Aneel, e não tem interferência da distribuidora, que leva em conta a Compra de Energia, Serviços de Transmissão e Encargos Setoriais. Já os Serviços de Distribuição e os Tributos são de controle da distribuidora.

Em nota, a Energisa Sul-Sudeste explicou que o reajuste de tarifa é um processo regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) previsto no contrato de concessão da empresa. Pela norma, o valor da tarifa poderá ser reajustado anualmente, e a cada cinco anos, no processo de Revisão Tarifária Periódica.

Encargos – A tarifa final do consumidor da Energisa Sul-Sudeste contém 41,8% de encargos e impostos (ICMS, PIS/COFINS). A parte que cabe à distribuidora de energia representa apenas 17,3% da composição final.