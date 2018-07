Campanha do Agasalho arrecada mais de 22 mil peças

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Francine Pereira, divulgou durante evento realizado no domingo, 1, para entrega de certificados aos voluntários que participaram da Campanha do Agasalho 2018, o total de peças arrecadadas. Foram 22 mil, com o envolvimento direto de 132 parceiros, entre a população, instituições, comércio e sindicatos.

O número de peças ainda não é definitivo e pode aumentar quando as caixas distribuídas pela cidade, para doação, foram recolhidas.

O encerramento da campanha será realizado na Câmara Municipal, com a apresentação dos resultados finais.