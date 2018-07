Verba para recapear 34 vias será liberada em 3 parcelas

Os recursos conseguidos pelos deputados Edmir Chedid e Paulinho da Força, atendendo pedido do vereador Mário B. Silva, no montante de R$ 4 milhões, que a Prefeitura vai investir no recapeamento de 34 vias, será liberado em três parcelas, de acordo com o convênio assinado terça-feira, 3, com o Governo do Estado.

A primeira parcela será de R$ 800 mil e as outras duas de R$ 1,6 milhão cada. O prefeito em exercício, Amauri Sodré foi recebido na Unidade de Planejamento pela dirigente Ivani Vicentini para finalizar o processo.

34 Vias – A Prefeitura definiu as 34 vias que vão ser atendidas com os recursos do Estado: Ruas Alpheu Vilaça, Ampére, Anhumas, Antônio Luppe, Arthur Siqueira, Benedito Cardoso, Deputado Samuel Saul, Domingos Acedo Garcia, Emílio Baisi, Eunice Ferraz Fernandes, Francisco Luigi Picarelli, Francisco de Toledo Leme, Jorge Eduardo Martins, João Cestari, João Garcia Pagan, João Marques Prado, José Castilho, José Dominicci, Lincoln Rodrigues Siqueira, Manoel José Vilaça, Miguel Ângelo Brandi, Natal Torilo Bussato, Pedro Megale, Primavera, Santa Rosa, Tupi, Vicente A. B. Pereira, Voluntário Walter Scaglioni, Waldemar de Toledo, Waldemar M. Ferreira e as alamedas Dinamarca, Marajó e as avenidas Antonieta Thomazini Lonza e Imigrantes (trecho) e as confluências com a Praça 9 de Julho.