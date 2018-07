Prefeitura reajusta valor dos repasses às entidades assistenciais

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, assinou na quarta-feira, 4, um novo termo de colaboração com entidades que mantêm convênio com o Município na prestação de serviços essenciais na área social. O reajuste é de 10%, com base no plano de trabalho de cada uma.

São sete as entidades que mensalmente recebem da Prefeitura, juntas, R$ 578.400,69. Desde ontem o valor atualizado já está disponível para o Asilo São Vicente de Paulo, Vila São Vicente de Paulo, Espaço Comunitário de Aprendizagem (ECOA), Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional (SAMA), Associação Educacional Cultural e de Integração Social de Bragança Paulista, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista (COMENOR) e Casa da Benção.