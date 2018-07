Braga tenta manter a boa fase e vencer hoje o Tombense

A equipe do Bragantino para o jogo de hoje, contra o Tombense, 16 horas, no Nabizão, está escalada, porém não houve divulgação por parte do técnico Marcelo Veiga. A dúvida, segundo assistentes, está no comando do ataque, pois Matheus Peixoto, considerado titular, volta de suspensão, mas disputa a camisa 9 com Gustavo Vintecinco, que teve excelente participação no jogo diante do Joinville, além de ter assinalado um dos gols.

Nas demais posições a equipe deverá ser a mesma, que apresentou excelente desempenho. Segundo o técnico, ter Matheus Peixoto à disposição não é um problema, mas uma excelente opção durante a partida.

O volante Walfrido e o meia Danilo Bueno, que estavam entregues ao departamento médico, foram liberados e voltaram aos treinamentos, porém ainda serão avaliados se têm condições de jogo.

O time tenta a segunda vitória seguida em casa para praticamente sacramentar a classificação para a próxima fase.

O time deve começar com Alex Alves, Buiú, Lazaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho; Marquinhos e Gustavo Vintecinco.