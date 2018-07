44 CIDADES PAULISTAS RELACIONADAS: Região não está em lista de alerta para possível retorno da poliomielite

Bragança, assim como outras cidades da região, não está entre as 44 do Estado de São Paulo em alerta para poliomielite, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no último domingo, 1, em que aparecem 312 municípios, incluindo a Capital, que não conseguiram atingir a cobertura vacinal esperada contra a doença, erradicada no País há mais de 25 anos. A recomendação é que a cobertura contra a pólio seja superior a 95%. Porém, alguns municípios não conseguiram vacinar nem 50% do público-alvo, no último ano.

A lista com os percentuais de todas as cidades está no site do Ministério da Saúde. Segundo a direção técnica de imunização da Secretaria de Estado do setor, os dados são revistos em nível estadual. No entanto, a divulgação do alerta também servirá para chamar a atenção dos pais quanto à imunização das crianças contra a doença.

Conforme dados do Estado, no último ano houve queda na cobertura vacinal contra a doença. Apenas 69,5% do público-alvo foi imunizado contra a pólio, enquanto em 2016 a cobertura chegou a 83,8% e em 2015 foi de 99,7%.

O Brasil adota em seu esquema básico a vacina antipólio oral (VPO-Sabin), no seguinte esquema: 1ª dose aos 2 meses; 2ª dose aos 4 meses; 3ª dose aos 6 meses e reforço aos 15 meses.