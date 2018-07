DECISÃO DO TJ: Prefeituras são responsáveis por danos a veículos estacionados em Zona Azul

O tema vinha sendo debatido em várias cidades, especialmente no Estado de São Paulo. A contrapartida da Prefeitura (ou das empresas terceirizadas) pela cobrança de estacionamento de veículos em áreas especificadas denominadas ‘Zona Azul’ deveria ser a responsabilidade civil sobre eventuais danos ou furtos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão da 1ª Câmara de Direito Civil, acaba de reconhecer esse direito do cidadão, ao confirmar uma sentença da Comarca de Itirapina, que mandou indenizar o proprietário de um veículo furtado quando ocupava uma das vagas do sistema de Zona Azul na cidade de São Carlos. Na decisão, o Tribunal ressaltou que “optando o Poder Público pela cobrança de remuneração de estacionamentos em vias públicas de uso comum do povo, tem o dever de vigiá-los, com responsabilidade pelos danos ali ocorridos”.

A empresa que administra a Zona Azul de São Carlos foi condenada a pagar indenização no valor R$ 18,5 mil ao proprietário do carro furtado, quando ocupava uma das vagas da área específica de estacionamento rotativo e pago, explorado pela empresa.

Com a jurisprudência firmada, a partir de agora cabe às Prefeituras responder judicialmente por eventuais danos e prejuízos aos motoristas que pagam para estacionar nas áreas delimitadas como Zona Azul. No caso de terceirização do serviço, essa responsabilidade é transferida à empresa que opera o sistema.

Ao cobrar pelo serviço, a Prefeitura assume não só o bônus da cobrança, mas também o ônus de vigiar e responder pelos danos ocorridos.

Prefeitura – O governo municipal tem processo licitatório em andamento para terceirizar o sistema rotativo, que denominou de Bragança Azul Digital, com seis empresas habilitadas, cuja escolha final ainda não tem data definida. A vencedora vai administrar um total de 1.168 vagas, distribuídas por 24 vias.

Com a jurisprudência firmada pelo TJ, a Prefeitura deveria se certificar da decisão para não ter que assumir eventuais prejuízos causados a motoristas e proprietários de veículos.

Como a terceirização parece sacramentada, é imperioso que o governo municipal faça constar no contrato de concessão a responsabilidade da empresa quanto aos danos e prejuízos ocorridos nos locais do sistema rotativo pago de estacionamento.