DE VOLTA PARA CASA: BÉLGICA TOP (sucesso) BRASIL FLOP (fracasso)

Sem jogar o bom futebol de outras partidas, o Brasil caiu diante da Bélgica, ontem, e deixa o sonho do hexacampeonato para 2022, no Catar. O time belga foi melhor durante todo o tempo e soube explorar as fragilidades do meio campo brasileiro. Neymar e Philippe Coutinho não brilharam e a volta para casa tem sabor amargo. Hoje, Rússia e Croácia decidem a terceira vaga das semifinais, assim como Inglaterra e Suécia. Esta edição da Copa completa 60 anos da única conquista de uma seleção sul-americana em solo Europeu. Foi com o Brasil, em 1958.