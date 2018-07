Prefeitura pretende atender mais de 400 novos alunos em cursos gratuitos

Na sexta-feira, 29, alunos dos cursos de Panificação, Maquiagem e Manicure, oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), receberam certificados de conclusão de curso. A cerimônia aconteceu na sede do Fundo Social com a presença de familiares dos alunos, secretários, vereadores e o prefeito em exercício Amauri Sodré.

A presidente do Fundo Social, Francine Pereira, sinalizou que a Prefeitura está preparando novos cursos profissionalizantes para atender a demanda de mais de 400 interessados nos cursos de capacitação profissional.

Panificação – O curso de panificação foi ministrado pela professora Sandra Regina de Oliveira, com carga horária de 15 horas, nas segundas-feiras, das 13h30 às 16h30. Durante a formação dividida em cinco módulos, os 24 alunos aprenderam como fazer diversos pães e bolos.

Maquiagem – O curso de maquiagem foi ministrado pela professora Angélica da Penha Gomes de Oliveira, com carga horária de 39 horas, nas terças-feiras, das 9h às 12h, com o objetivo de capacitar as 28 alunas para atuarem no segmento de beleza. Ambos os cursos foram realizados na sede da SEMADS.

Manicure – Em parceria com o Instituto Mix de Profissões, o curso de manicure foi ministrado pela professora Daniela Aparecida de Morais e as aulas aconteceram às segundas-feiras, das 18h às 21h, no Instituto Mix. Com carga horária de 24 horas, as 22 alunas que participaram estão aptas para exercer a profissão.