Campeonato de Menores volta ao calendário de eventos esportivos da cidade

A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), em parceria com a Liga Bragantina de Futebol (LBF), anunciou o início do Campeonato de Menores 2018. O evento aconteceu na segunda-feira, 02, no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM).

A parceria do entre LBF e SEMJEL para a volta do Campeonato de Menores foi devido ao pedido do prefeito Jesus, pois o evento não é realizado há cinco anos. As categorias serão: Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os clubes já realizaram as inscrições dos atletas na LBF, na qual contabilizou pelo menos 900 participantes.

Segundo os organizadores, a tabela com as disputas serão disponibilizadas em duas semanas. O evento contou com a presença do prefeito em exercício Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid, secretário da SEMJEL, Carlos Alberto de Sousa e o presidente da LBF, Rubens Russo.