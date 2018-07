Cinco ruas serão recapeadas no Toró

No sábado, 30, a Administração Municipal assinou contrato de recapeamento de cinco ruas do bairro Toró. A solenidade foi realizada no Ciles Maria Zamana Garisto, no mesmo bairro. A empresa vencedora da licitação é a Jofege Pavimentação e Construção Ltda, no valor de R$ 379.183,43, com emenda parlamentar de autoria do deputado Edmir Chedid, no valor de R$ 500 mil.

O convênio prevê pavimentação das ruas: Capitão Júlio Gonçalves da Silva; Expedicionário Décio Conceição dos Santos; Expedicionário João Pereira da Silva; Expedicionário João Duran Alonso e Expedicionário Demerval Oliveira Leme. A empresa deverá executar o recapeamento asfáltico, troca de base de solo, reconstrução de guias e sarjetas, construção de sarjetão e execução de sinalização viária horizontal nas ruas indicadas.

Na cerimônia de assinatura o prefeito Amauri Sodré esteve acompanhado de secretários, vereadores, presidente da Câmara Municipal, Beth Chedid, Patricia Jorge, representando o Deputado Edmir Chedid, Ivanildo da Silva, chefe de obras da empresa Jofege, e moradores do bairro. O secretário de Serviços, Aniz Abid Junior solicitou a implantação de uma academia ao ar livre no CILES, que foi prontamente autorizado pelo Prefeito.