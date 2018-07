Prefeitura entrega Parque Refúgio das Aves à comunidade do Jardim América

No sábado, 30, o Parque Natural Municipal Refúgio das Aves, localizado no bairro Jardim América, foi entregue revitalizado e com as obras finalizadas.

Criado com recursos do convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), o Parque foi inaugurado na gestão anterior, tinha apenas 48% das obras realizadas.

Em agosto de 2017 o convênio foi recuperado e então foi possível construir a ponte, instalar a iluminação em LED, finalização do playground, acabamento da pista de caminhada, serviços de manutenção e pintura geral. Os recursos empregados são no valor de R$ 668.716,09, que corresponde a parte do convênio firmado com o DADETUR no valor de R$1,2 milhão que também contempla as obras de revitalização da Praça 9 de Julho.

A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente da Associação dos moradores do Jardim América (AJA), Anderson Silva, que solicitou ao prefeito Amauri Sodré instalação de lixeiras no parque e lombadas no entorno.

Também estavam na solenidade secretários, vereadores e o deputado estadual Edmir Chedid.

Foto: Fabiano Costa