PM prende assassino confesso de homem no Cedro

Na tarde de ontem, policiais militares da Equipe Alfa e da Rocam – Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas – receberam informações de que o assassino de Maurício Fernandes de Moraes, 47, na noite de quinta-feira, 28 estava detido por moradores do bairro Jd do Cedro, que queriam linchá-lo pelo crime.

Ele foi identificado como Caio André Pereira Lima e encaminhado a DIG – Delegacia de Investigações Gerais – onde foi ouvido pelo delegado José Glauco Silveira Lobo.

Ele alega que Maurício tentou levá-lo para o mato, em uma viela que liga o Jardim do Cedro ao Jardim Morumbi, ele se negou e na insistência da vítima se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a cabeça de Maurício deixando o local.