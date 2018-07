São Pedro, Bocaina e Menin lideram no Campeonato Amador B

O grupe A do Campeonato Amador B, da Liga Bragantina de Futebol, é o que apresenta maior equilíbrio entre três equipes, que venceram seus dois primeiros compromissos e lideram com 100% de aproveitamento. No Grupo B, já com três rodadas realizadas, o Vasco desponta como líder, seguido de perto pelo Nacional do Toró.

No domingo, 1, em seis partidas, foram assinalados 19 gols, média superior a 3 tentos.

Três jogos – No próximo domingo, 8, apenas as equipes do Grupo B, que tem maior número de participantes, entram em campo. Serão três jogos: São José x Morro Grande (campo do Araras), Vasco x Galo Branco (campo da Água Comprida) e Rebuc x Nacional (campo do Unidos), todos com início previsto para às 15 horas.