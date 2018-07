Festival de Inverno tem música e oficinas de gastronomia

A partir das 18h30 de hoje, o Clube Literário terá um Happy Hour Gastronômico com risoto de linguiça com gorgonzola e pera, acompanhado de apresentação MPB Pop, os ingressos devem ser retirados com antecedência. No mesmo dia, às 19h acontecerá Oficina de Balões, no Centro Cultural Geraldo Pereira. Amanhã, às 20h, tem o tradicional Canja com Canja na Cripta da Igreja Catedral.

Quinta feira, 5, às 14h acontecerá Workshop de Krepes, organizado pelo SENAC, na Cripta da Igreja Catedral. Na parte da noite tem Stand Up Comedy, com Victor Meyniel, no Clube de Regatas Bandeirantes.

Para fechar a semana, a partir das 20h haverá apresentação teatral “Me dá sua mão”, na Casa da Cultura. No mesmo horário acontecerá uma Intervenção Artística, na Praça Raul Leme. Mais tarde, às 21h, a Praça Central receberá show de blues, com Paulo Meyer e Thunderheads.

A Secretaria de Cultura e Turismo orienta que os ingressos para atrações em locais sujeitos à lotação máxima (recintos fechados) sejam retirados antecipadamente, na semana do evento, na sede da Secretaria de Cultura, Museu do Telefone, Museu Municipal Oswaldo Russomano, Centro Cultural Geraldo Pereira e na Biblioteca Municipal. As inscrições para as oficinas e workshops já estão abertas e devem ser realizadas somente na Secretaria de Cultura e Turismo e no Centro Cultural Geraldo Pereira.