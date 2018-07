São Paulo tem 44 cidades em alerta para poliomielite

O Ministério da Saúde admite que há um alto risco de retorno da pólio em pelo menos 312 cidades brasileiras – 44 no estado de São Paulo. O alerta foi feito em reunião na quinta-feira, 30.

Municípios que não conseguiram atingir 50% da cobertura vacinal têm o maior risco de poliomielite. O último caso registrado no Brasil foi em 1990. Quatro anos depois, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença extinta na América.

A recomendação é que a cobertura vacinal contra a poliomielite seja superior a 95%. A situação mais grave é na Bahia, onde 15% dos municípios imunizaram menos de 50% das crianças, seguido pelo Maranhão, por 14,29%. Em todo o país, apenas Rondônia, Espírito Santo e o Distrito Federal não possuem cidades de alto risco.

Segundo informações do Ministério da Saúde, no ano passado 22 unidades da federação não atingiram a cobertura como ideal.

Mesmo em 2017, pelo menos 800 mil crianças estavam sem o programa completo de vacinação – que compreende três doses de imunização.

O Ministério não informou quais as cidades que estão em estado de alerta.