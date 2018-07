Com instalações recuperadas, Ciles do São Lourenço é reaberto

Depois de passar por obras de recuperação da estrutura física, o Ciles (Centro Integrado de Lazer e Esportes) do São Lourenço foi entregue em solenidade ocorrida no sábado, 30.

Para marcar o reinício de atividades, foi disputado um festival de futebol de salão com as equipes do Legionário Esporte Clube, e um festival de basquete, com atletas e alunos do professor Otelo Dubard. O espeço também tem aula de Zumba, através de um projeto que acontece às terças-feiras.

A entrega do espaço foi feita pelo prefeito em exercício Amauri Sodré, acompanhado de secretários, vereadores e do deputado Edmir Chedid.