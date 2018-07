Bragantino volta a vencer em casa e se mantém no G4

Repetindo a boa atuação da semana anterior, quando venceu o Tupi, em Juiz de Fora, o Bragantino derrotou sábado, 30, em casa, o Joinville, por 2 x 0, gols de Gustavo Vintecinco e Adriano Paulista, e alcançou a terceira colocação no grupo do Brasileirão Série C.

Apesar de um início equilibrado, o alvinegro conseguiu ter mais posse de bola, embora o tricolor catarinense chegasse em contra-ataques perigosos, inclusive uma chance aos seis minutos, cujo arremate parou nas mãos de Alex Alves, e outra aos 15 minutos, com gol de Gualberto, porém anulado pela falta cometida pelo atacante no zagueiro Fabiano.

A partir da metade do jogo o Bragantino se soltou e aos 25 minutos, Gustavo Vintecinco balançou as redes após cobrança de escanteio. E o segundo gol poderia ter acontecido dez minutos depois, com Rafael Chorão, que recebeu passe do lateral Buiú e chutou direto, com a bola passando rente à trave.

As equipes voltaram para a segunda etapa e o Bragantino tratou de impor seu ritmo, se aproveitou da grande quantidade de passes errados do Joinville e logo nos primeiros minutos quase ampliou o marcador através de Vitinho.

Destaque da equipe nos últimos jogos, Vitinho ainda chegou com perigo após cobrança de falta, mas o segundo veio aos 23 minutos, em jogada criada pelo meia. Ele cruzou pela esquerda e Adriano Paulista desviou dentro da pequena área. A bola foi parar no fundo das redes. Um terceiro gol poderia ter sido feito, aos 32 minutos, quando Rafael Chorão cobrou escanteio e o zagueirão Guilherme Mattis cabeceou contra a trave.

O Joinville ainda tentou um ou dois contra-ataques, mas ficou nisso. Já nos acréscimos o lateral Alex Ruan foi expulso.

Com a vitória o Leão se manteve na quarta colocação no grupo, com 21 pontos, e abriu seis pontos em relação ao quinto colocado, justamente o próximo adversário, no sábado, 7, novamente em Bragança, diante do Tombense.