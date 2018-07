FIRJAN: Índice classifica Bragança como a 81ª melhor cidade para se viver no Brasil

A crise econômica, que teve início em 2014 e causou forte recessão no País, fez com que o nível socioeconômico das cidades brasileiras retrocedesse três anos. É o que aponta o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado quinta-feira, 30 de junho, pelo Sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) com base em dados oficiais de 2016, os últimos disponíveis.

Bragança, apesar de também ter diminuído sua nota desde o início da crise, conseguiu subir 80 posições no ranking nacional e 39 posições na classificação estadual durante o período. O índice monitora todas as cidades brasileiras e a avaliação varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o seu desenvolvimento.

Em 2013, antes da crise, o IFDM de Bragança era de 0,8749. Em 2016, o índice caiu para 0,8500, mesmo assim, a queda dos demais municípios brasileiros foi ainda mais significativa, tanto que os dados mais recentes mantiveram-na entre os 100 melhores do País, na 81ª posição (era a 70ª em 2013), e entre as 50 principais do Estado de São Paulo, exatamente na 50ª colocação, uma perda de seis posições, já que há cinco anos era a 44ª colocada. Na nota final, houve recuo de 2,92%.

O índice monitora as cidades brasileiras em Emprego e Renda, Saúde e Educação e a avaliação varia de 0 a 1. Cada área é classificada em uma de quatro categorias de desenvolvimento: baixo (0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1). Bragança manteve-se no nível de alto desenvolvimento.

Renda – A crise econômica fez Bragança recuar 13,7% na pontuação da categoria ‘Emprego e Renda. De acordo com o estudo, a cidade tinha em 2013, ano anterior ao início da crise, pontuação de 0,7760 nesse quesito, posição classificada como de desenvolvimento moderado. Nos dados de 2016, a nota caiu para 0,6822, mas ainda manteve-se no patamar moderado.

A melhor nota veio do segmento da Educação, que passou de 0,9111 em 2013, para 0,9364 três anos depois. Na Saúde houve recuo, mas pequeno, de 0,9315 em 2013 para 0,9292 em 2016.

“Políticas macroeconômicas para o equilíbrio fiscal e gestão eficiente dos recursos públicos são essenciais para que as cidades se recuperem”, informou a Firjan.

Das 643 cidades paulistas analisadas, mais da metade, 343, alcançaram desenvolvimento apenas regular em Emprego e Renda; 122 (17,4%) apresentaram baixo desenvolvimento e 188 (29,2%) avançaram moderadamente. Educação é o quesito em que as cidades paulistas mais se destacam: 99,4% apresentam alto desenvolvimento.