A conquista do hexa campeonato do mundo está mais próxima. Vencidos os quatro primeiros jogos, faltam três para ampliar a hegemonia brasileira em mundiais de seleção. O Brasil passou às quartas de final derrotando o México, por 2 x 0, enquanto a Bélgica fez 3 x 2 no Japão. A partida será na sexta, 6, início às 15 horas. Antes, as 11 horas, o Uruguai enfrenta a França. Quem passar nos dois jogos fazem uma das semifinais.