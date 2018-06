Gustavo Vintecinco é duvida para partida contra o Joinville

Titular absoluto do Leão, o atacante Matheus Peixoto não entra em campo hoje, 16 horas, no Nabizão, contra o Joinville, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar está prevista a entrada de Gustavo Vintecinco, que marcou um dos gols na vitória diante do Tupi, semana passada. Porém, por volta das 19h15 de ontem a assessoria de imprensa do Bragantino, emitiu uma nota informando que o atacante sofreu um entorse no joelho durante os treinos e está realizando um tratamento intensivo com o fisioterapeuta do clube e só terá sua situação confirmada hoje antes da partida.

Agora, o treinador Marcelo Veiga pode ter mais um desfalque, após praticamente ter confirmado os onze titulares, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito.

O treinador elogiou o comportamento de Vitinho e Marquinhos diante do Tupi e vai completar a linha ofensiva com Gustavo.

O Leão deve iniciar o jogo com Alex Alves, Buiu, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano, Adenilson, Magno Ribeiro, Vitinho e Rafael Chorão; Marquinhos e Gustavo Vintecinco.

No departamento médico continuam Léo Jaime, Júnior Goiano, Fernandinho, Danilo Bueno, Walfrido, Robertinho, Farley e Anderson Ligeiro.

Joinville – Em franca recuperação nas últimas rodadas, o tricolor catarinense terá dois desfalques contra o Bragantino: o zagueiro Filipe Costa e o volante Michel Schmöller, lesionados. Os substitutos, segundo o técnico Márcio Fernandes, serão André Baumer e Gualberto, respectivamente. Há ainda uma dúvida no meio campo entre Kadu e Roberto. A escalação oficial não foi divulgada.