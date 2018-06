FÉRIAS COMEÇARAM ANTEONTEM: Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho

As escolas da rede estadual estão com inscrições abertas para novos alunos, durante o mês de julho.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima de casa ou do trabalho e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis.

Férias – Desde anteontem 12.371 alunos matriculados na rede estadual entraram em férias na cidade. A data é a mesma prevista no calendário da Secretaria da Educação em todas as 5 mil escolas de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens Adultos. As atividades no segundo semestre têm início programado para o dia 30 de julho.

Para assegurar o cumprimento dos 200 dias letivos, as unidades devem encerrar a programação pedagógica na segunda quinzena de dezembro.

Municipal – Os 15.132 alunos da rede municipal de ensino iniciam o período de férias na segunda-feira, 2, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação. Serão apenas 14 dias, pois as aulas serão retomadas em 16 de julho.

As famílias que trabalham e não têm com quem deixar as crianças do Berçário (infantil I, II e III) e que estudam em período integral, duas escolas permanecerão abertas: E. M. Professora Maria Elisa Quadros Câmara, localizada na Vila Aparecida, e E. M. Antônio José da Fonseca, que fica no Parque dos Estados. Pais ou responsáveis de crianças de outras escolas, que realizaram a inscrição prévia, conforme informado em todas as unidades, poderão levá-los para uma dessas unidades durante o recesso escolar.