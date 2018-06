Com estoque de 13 mil doses, vacinação contra a gripe prossegue em Bragança

A Secretaria Municipal da Saúde informou na segunda-feira, 25, que com 13 mil doses de vacina contra a gripe iria dar prosseguimento à campanha, encerrada no dia 22.

Os novos números divulgados mostram que 42.687 pessoas foram imunizadas na cidade, com três grupos prioritários que alcançaram a meta proposta pelo Ministério da Saúde, de vacinar 90%: trabalhadores da Saúde (105,56%), idosos (100,06%) e professores (164,82%). Os demais grupos apresentaram os seguintes resultados: gestantes (59,66%), crianças (66,35%) e puérperas (77,61%).

A ampliação do público-alvo determinada pela área da saúde, também inclui crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos.

O principal alerta é para a importância da vacinação de crianças, cujos percentuais foram pequenos em todas as cidades, que o País já contabiliza mais de 50 mortes de menores de 5 anos por complicações relacionadas à gripe, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado (14 óbitos). Até o momento, 3,6 milhões de crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos ainda não foram imunizadas.