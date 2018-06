VIOLÊNCIA EM BRAGANÇA: Em cinco meses número de mortos no trânsito foi maior que em todo o ano passado

Mais pessoas morreram em acidentes de trânsito em Bragança no período de janeiro a maio deste ano, que em todos os doze meses de 2017.

Dados da Secretaria Estadual de Segurança apontam que foram 19 mortes de janeiro a maio último, ante 18 no ano passado. Um número de óbitos em menos de seis meses.

A taxa de mortes nesse tipo de acidente vem se mantendo nos últimos anos: em 2015 foram 16 registros e em 2016 mais 15 ocorrências com vítimas fatais. Se confrontados apenas os cinco primeiros meses desses anos, em 2018 o aumento foi três vezes maior.

Não há uma explicação para essa violência, que envolve principalmente motociclistas e pedestres, cujos acidentes ocorrem com maior frequência nos finais de semana.

Além dos 19 óbitos, mais 126 pessoas sofreram lesões por acidente culposo no trânsito.

Criminalidade – Os dados relativos à criminalidade em Bragança no mês de maio foram divulgados no início da semana pela SSP (Secretaria da Segurança Pública). Os indicadores revelam que de modo geral os índices na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado, se mantiveram nas principais ocorrências.

A taxa de homicídios caiu 50%, assim como as lesões corporais dolosas, roubo de cargas e furto em geral. A maior redução foi em relação aos estupros, que passaram de 17 no ano passado para 7 agora em 2018.

Roubos em geral e de veículos e furtos de veículos cresceram no período.