Faros d’Ajuda deixará de administrar o canil municipal em agosto

Na tarde de quinta-feira, 27, a Faros d’Ajuda, administradora do Canil Municipal “São Francisco de Assis”, divulgou que encerrará as atividades no canil até 26 de agosto. O comunicado foi feito através da página oficial da Faros no Facebook

A entidade iniciou as atividades no canil municipal em 2006 e desde então atendeu mais de 15 mil animais, realizou mais de 13 mil castrações e 10 mil doações.

O canil mantém 450 animais que geram um gasto de cerca de R$ 45 mil por mês. Na nota a presidente da entidade, Marcia Davanso, disse que foram alvos de calúnias e difamações, todas elas desmentidas por meio de laudos técnicos positivos de autoridades como Vigilância Sanitária, CRMV, Polícia Militar e outros.

Na quinta-feira, 28, o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandro Morais, se reuniu com vereadores e alegou que recebeu o comunicado com surpresa, pois em reunião feita dias antes, Márcia Davanso tratou de outros assuntos relacionados à atuação da ONG, sem qualquer indício do desejo de cessar o trabalho. Vereadores agendaram uma reunião com a presidente da ONG, no entanto, cancelou o encontro por motivo de consulta médica.

A Prefeitura informou a GB que Marcia foi convidada para uma reunião na tarde de ontem, mas até o fechamento desta edição não houve atualizações por parte da Administração Municipal sobre o caso. Em contato com a reportagem, a presidente disse que falará com a imprensa na próxima semana.