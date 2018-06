ANTT entrega projeto de adequação do trevo de acesso a Bragança pela Fernão Dias

Com a presença do ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Júnior, entregou ao prefeito em exercício, Amauri Sodré, um esboço do projeto executivo de adequação da marginal da rodovia Fernão Dias, km. 26, e a ampliação do trevo de acesso a Bragança, até o km. 41, antiga reivindicação da Prefeitura.

Uma antiga demanda do Poder Executivo que pedia a adequação do retorno na marginal da rodovia Fernão Dias, no km 26, e a ampliação do trevo de Bragança até o km 41, começou a finalmente ser atendida. Na manhã de ontem, Bragança Paulista recebeu a visita em comitiva do ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mario Rodrigues Junior, Diretor da ANTT, Sérgio de Assis Lobo, gerente de Engenharia da ARTERIS, Giuliano Guido Soares e deputado federal Marcio Alvino.

O diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mario Rodrigues Junior, entregou o início do projeto executivo de adequação ao prefeito em exercício Amauri Sodré. Segundo o Diretor, a aprovação foi possível devido a persistência do deputado Marcio Alvino. A concessionária irá desenvolver o projeto na qual os técnicos da ANTT irão se aprofundar para aprovação. Ele reconheceu que a duplicação da pista teve uma demora para a chegada de autorização. O pedido foi feito em 2016 ao então Ministro Antonio Carlos Rodrigues, mas o ofício só chegou às mãos dos responsáveis pela Arteris no início deste ano. Ele alegou que o projeto já avançou em 80%.

De acordo com o gerente de Engenharia da ARTERIS, Giuliano Guido Soares Orlando, o estudo de trafego está previsto para ser apresentado em até seis meses, para a primeira análise da ANTT. Em relação a terceira faixa, devido à complexidade houve demora para a conclusão do estudo e deverá ser apresentado em outubro deste ano. O Engenheiro explicou que a terceira faixa que começará no trevo principal de Bragança até o km 41, no total será uma extensão de 19 quilômetros.

O Ministro dos Transportes, Portos e Viação Civil, Valter Cassimiro Silveira disse que não é fácil vencer burocracias. “Estamos tornando esse investimento irreversível, fazendo com que nesta oportunidade consigamos cumprir nossas demandas no menor tempo possível. Temos aqui uma demanda que já foi analisada e a ANTT já autorizou a fazer o projeto, e precisamos fazer a revisão para outros passos do projeto”.

O vereador Paulo Mário convidou Giuliano e Mario Rodrigues para subirem a Tribuna Livre na próxima sessão para explicarem a população detalhes sobre as obras e o estudo técnico já realizado.