Presença de doulas nas maternidades é assunto em Comissão

A Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor realizou a 21ª Sessão semanal do ano na terça-feira, 27, e aprovaram o projeto de lei 24/18, que regulamenta e autoriza a presença de doulas nas maternidades e hospitais do município. Também foi aprovada a moção 35/18, de apoio ao projeto de lei 122/17, em trâmite no Senado Federal, para assegurar o endereçamento postal a qualquer logradouro em área rural ou urbana.

O PL 24/18 foi comentada por vereadores, pois atende as diretrizes do Ministério da Saúde para a instituição de partos humanizados e ajuda na saúde da mãe e do bebê. Segundo o Governo Federal, 55,5% dos partos brasileiros são cesáreas e 44,5% partos normais. Quando se trata apenas do SUS, o percentual sobe para 59,8% contra 40,2% de cesarianas.

Comissão de Finanças – A 21ª Sessão Semanal da Comissão de Finanças Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano adiou emissão de parecer de duas matérias, que foram discutidos anteriormente na Comissão de Justiça. O projeto de lei 23/18, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Adoção e a moção 34/18, que propõe ao prefeito Jesus Chedid estudos para a concessão de auxílio-combustível aos servidores municipais.