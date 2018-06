Alunos de projeto social recebem novas graduações

Alunos do Projeto Social ‘Finalizando a Violência’, de jiu-jitsu, receberão novas graduações a partir das 14 horas de hoje, no Ginásio Rubens Batazza, local onde acontece as aulas. O projeto atende 50 alunos de 5 a 65 anos, divididos em duas turmas: infanto-juvenil e adultos.

O professor voluntário e faixa preta José Ferreira da Silva Neto, disse que na turma infanto-juvenil todos os alunos vão se graduar, e na adulta, apenas sete receberão outra faixa ou ‘graus’, que são uma marcação de tempo dentro da mesma faixa antes de passar para outra.

As aulas acontecem aos sábados, das 13h às 15h para faixa etária de 5 a 13 anos, e das 15h às 17h para jovens a partir de 14 anos a adultos. Todos recebem alimentação, vestimenta e estrutura sem custo nenhum.

O projeto Finalizando a Violência existe há cinco anos e é apoiado pela Gazeta Bragantina e GB Norte. Interessados em participar das aulas ou doar materiais podem conversar com o professor José Neto ou entrar em contato pelo Facebook (www.facebook.com/psfvjj/) ou e-mail neto@ebjj.com.br