Mostra de Filmes do Edith Cultura acontece amanhã e sexta-feira

Duas sessões gratuitas de cineclube acontecem nesta semana, sempre às 19h30, fechando a programação de junho do Edith Garagem. Os documentários são “Limpam com Fogo” e “Já me Transformei em Imagem”.

Amanhã será apresentado o documentário “Limpam com Fogo”. O filme é um retrato sobre os incêndios em favelas na cidade de São Paulo e sua relação com a especulação imobiliária. São apresentados depoimentos de moradores atingidos, de lideranças comunitárias e de autoridades.

A classificação indicativa é de 14 anos. A sessão contará com a presença dos diretores Conrado Ferrato e César Vieira, que participarão de um bate-papo pós exibição.

Na sexta-feira, 29, o filme exibido será “Já me Transformei em Imagem”, dirigido por Zezinho Yube. A classificação indicativa é livre e o filme é legendado. O documentário mostra a povo HuniKuī, remontando o tempo do contato com não-indígenas, passando pelo cativeiro nos seringais, até o momento atual, em que o vídeo compõe sua realidade. Os depoimentos dão sentido ao processo de dispersão de suas tradições, perda e reencontro vividos pelos Hunikui.

A sessões são organizadas pela Casa Lebre e apesar de gratuita, será aceita contribuição espontânea. O Edith Garagem fica na Rua Cel. João Leme, 229, Centro.