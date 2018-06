PM é assassinado em Atibaia

Na noite de hoje, 26, um policial militar foi brutalmente assassinado na rodovia Fernão Dias em Atibaia. O Cabo PM Mauro Pinheiro de Araújo, que atua no Policiamento Ambiental, foi vitima de quatro criminosos que, por motivos a serem esclarecidos atiraram contra ele várias vezes. Segundo testemunhas os marginais estavam a bordo de um veículo prata, que estacionou ao lado do carro ocupado pelo Cabo PM Pinheiro e desferiram diversos disparos contra o rosto do PM que morreu no local dos fatos.

A policia civil de Atibaia e de Braganca já está trabalhando na identificação dos marginais, bem como a PRF, já que os bandidos fugiram pela rodovia Fernão Dias em sentido a Bragança Paulista . A ocorrência esta em andamento e a perícia está no local.

Cabo Pinheiro serviu por vários anos no policiamento Rodoviário na 2 Cia do 4° Batalhão de Policia Rodoviária