CEI da Saúde: Denunciantes contra a ABBC podem ter sofrido ameaças

Na segunda-feira, 25, durante a 14ª reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI), o vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelos foi ouvido pelos membros a respeito das motivações que o levaram a apresentar requerimento para que os contratos da ABBC (Associação Brasileira de Beneficência Comunitária) fossem investigados em 2015. A “CEI da Saúde” apura a gestão dos contratos firmados junto à OS (Organização Social) ABBC para a prestação de serviços de atenção básica e urgência e emergência no município.

Ele relatou que quando foi aprovado o projeto de lei para a terceirização do setor uma cidadã foi à Tribuna Livre, e apresentou argumentos contra a ABBC, a partir de então o Vereador começou a colher informações nas unidades de saúde com funcionários e usuários da rede sobre irregularidades envolvendo a OS.

Paulo Mário chegou a ser procurado por pessoas que falaram de irregularidades praticadas pela OS, mas no decorrer da apuração desistiram de seguir a diante com as denúncias. “Ocorreram situações estranhas como um denunciante que fez denúncias graves, e depois voltou atrás e até mudou o número de telefone e pediu que eu esquecesse tudo que fora dito, pois estava com medo das ameaças que vinha sofrendo. O segundo fato que me deixou chocado foi a abordagem no prédio da Câmara por um senhor que se identificou como advogado e pediu que eu parasse com as investigações em troca de apoio financeiro para a minha campanha”, afirmou.

O diretor do Departamento Jurídico da Câmara Municipal, Romeu Pinori Taffuri Júnior, também prestou seu depoimento ao recordar que sobre uma ocasião em que uma médica contratada pela ABBC, acompanhada de duas advogadas, relatou irregularidades da OS. “Na conversa a senhora também se propôs a apresentar documentos comprometedores, mas nunca mais apareceu”, encerrou Taffuri Júnior.

Para a próxima reunião os membros aprovaram a convocação de Maria Gorete Pinafi Heged, diretora da ABBC. Com a aprovação em Plenário do Requerimento 525/18, os membros da Comissão têm mais 120 dias, que serão usados para a contratação de auditoria especializada na verificação de documentos fiscais e para a elaboração do relatório final com a conclusão do inquérito.