Câmara de Bragança recebe audiência pública do Orçamento Estadual

Encontro aberto a todos os cidadãos da Região Bragantina, encerra o ciclo de reuniões que começou em 4 de junho e que percorreu todo o Estado

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realiza em 29 de junho (sexta-feira), às 19h, na Câmara Municipal de Bragança Paulista, audiência pública para discutir o Orçamento Estadual de 2019. A Região Bragantina foi incluída no roteiro a pedido do deputado Edmir Chedid, que é membro da comissão. Ao total serão realizadas 20 audiências em todo o Estado. A da Região Bragantina vai encerrar o ciclo.

A Alesp está realizando os encontros desde 4 de junho. O objetivo é ouvir as demandas da sociedade paulista e debater o Orçamento Estadual. Os cidadãos poderão apresentar sugestões, ideias e propostas, que servirão para aprimorar a qualidade dos investimentos do Governo. Se o cidadão não puder participar da audiência pública, poderá enviar sua contribuição on-line no endereço www.al.sp.gov.br/alesp/audiencia-cadastro/?id=120 até 30 de setembro de 2018.

As sugestões apresentadas nas audiências públicas serão coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que poderão se tornar emendas parlamentares e, se forem aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, terão contribuído para melhor distribuir os recursos do Orçamento do Estado de São Paulo e para melhorar a qualidade de vida em sua região.

“O projeto do Orçamento detalha onde e como o governo usará o dinheiro dos impostos ao longo do ano, e as audiências públicas são uma grande oportunidade para que a população opine, apresente suas críticas, faça sugestões”, disse Edmir Chedid.

O parlamentar foi o idealizador desse modelo de consulta em 2005, quando atuou como relator do Orçamento Estadual, levando para as cidades do interior as discussões sobre os investimentos prioritários do governo. Nesses encontros, o cidadão pode opinar sem intermediários.

“A Câmara Municipal tem muito orgulho de receber a audiência pública do Orçamento do Estado. É a chance da população da nossa região levar as reivindicações até os parlamentares estaduais”, afirmou a presidente da Câmara de Bragança Paulista, vereadora Beth Chedid.

A audiência pública acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Bragança Paulista (Praça Hafiz Abi-chedid, 125, Jardim América, Bragança Paulista) e poderá ser acompanhada também pela internet, no endereço www.camarabp.sp.gov.br, e pela TV Alesp.