Câmara vota cinco matérias na 21ª Sessão Ordinária

Vereadores discutem dois projetos de lei e três moções

A Câmara Municipal de Bragança Paulista realiza a 21ª Sessão Ordinária do ano nesta terça-feira (26/06). Na ordem do dia os vereadores votam, em 2º turno, o projeto de lei 15/18, de autoria dos vereadores Ditinho Bueno do Asilo e Basílio Zecchini Filho, para a inclusão no Calendário de Eventos a Caminhada de Nhá Chica, e o projeto de lei 18/18, de autoria do Executivo, que autoriza a Administração a celebrar convênio com a União, por intermédio do Juízo da 27ª Zona Eleitoral.

Para discussão e votação em turno único, os vereadores apreciam a moção 24/18, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer do Executivo, estudos para a adesão ao programa “De Volta para Casa” do Ministério da Saúde. A segunda moção aprecida (27/18), é de autoria da vereadora Rita Leme, de propõe ao prefeito a criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência.

A moção 28/18, de autoria da Comissão de Assuntos Socioeconômicos (Composta pelos vereadores Moufid Doher, Quique Brown, João Carlos Carvalho, Paulo Mário Arruda de Vasconcellos e Sidiney Guedes) e os vereadores Beth Chedid, Antônio Bugalu e Fabiana Alessandri, encerra a ordem do dia, com pedido ao prefeito Jesus Chedid para a inclusão da carne suína no cardápio da merenda escolar.

Na Tribuna Livre é esperada a participação de Gilson de Almeida Cardoso, a convite dos vereadores Basilio Zecchini e Marco Antônio Marcolino. Gilson ocupa a tribuna para falar da IV Semana de ação ao tráfico, prevenção e conscientização ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, na rede municipal e estadual de educação e entidades do COMAD (Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas).

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, às 16h (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br <http://www.camarabp.sp.gov.br> , ou pela TV Alesp, da operadora NET.