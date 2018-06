Prefeitura e USF formalizam revisão do Plano Diretor

Na tarde de segunda-feira, 25, a Prefeitura e a Universidade São Francisco (USF), formalizaram a parceria para a revisão e atualização do Plano Diretor do município, no auditório do Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidades (CISEM). A solenidade contou com a presença dos envolvidos na parceria, como o grupo gestor e das câmaras temática. Os trabalhos serão feitos por ação conjunta entre profissionais, técnicos, docentes, autoridades e estagiários.

Durante o evento, foi comentada a nova fase dos trabalhos para a atualização e revisão do Plano Diretor do Município, marcada pelo início das atividades das câmaras temáticas. Oito câmaras discorrem sobre áreas importantes: Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Turismo e Cultura (Esporte), Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Educação, Mobilidade Urbana e Circulação e Planejamento Territorial.

Dentre as autoridades que compareceram, o presidente do Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana de Bragança Paulista, Valter Alessandri, ressaltou o CONCIDADE somará e contribuirá com todos os envolvidos em prol da cidade.

Demais autoridades da solenidade foram: Frei Thiago Alexandre Hayakawa, Diretor-Presidente da CNSP-ASF (entidade mantenedora da USF), Vice-Reitor da USF e Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária (NEXT), a Diretora do Campus de Bragança, Márcia Aparecida Antonio, coordenadores de cursos e docentes. O Presidente da Comissão Especial formada pelo Executivo para a revisão do Plano Diretor, Secretário Municipal de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares, e demais membros, secretários municipais, imprensa local, sociedade civil, entre outros. Do Legislativo, a Presidente da Câmara, Beth Chedid e vereadores, além do deputado estadual Edmir Chedid.