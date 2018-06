Programação do 17ª Festival de Inverno é divulgada

A partir do dia 1º de julho começa o 17º Festival de Inverno de Bragança Paulista, com atrações musicais, literatura, artesanato, teatro, dança, gastronomia e artes plásticas. Toda a programação é gratuita e acontecerá em diversos pontos da cidade até o dia 29 de julho.

O Circo, atração diferenciada, marca esta edição com entrada gratuita, situado próximo à Concha Acústica.

A Secretaria de Cultura e Turismo orienta que os ingressos para atrações em locais sujeitos à lotação máxima (recintos fechados) sejam retirados antecipadamente, na semana do evento, na sede da Secretaria de Cultura, Museu do Telefone, Museu Municipal Oswaldo Russomano, Centro Cultural Geraldo Pereira e na Biblioteca Municipal. As inscrições para as oficinas e workshops já estão abertas e devem ser realizadas somente na Secretaria de Cultura e Turismo e no Centro Cultural Geraldo Pereira.

1ª Semana:

Dia 1 de julho, domingo, às 20h: Jazz Big Band, no Clube Literário;

Dia 3 de julho, terça-feira, às 18h30: Happy Hour Gastronômico (Risoto de Linguiça com gorgonzola e pêra) + MPB Pop, no Clube Literário; Às 19h: Oficina de Balões, no Centro Cultural Geraldo Pereira;

Dia 4 de julho, quarta-feira, às 20h, Canja com Canja, na Cripta da Igreja Catedral;

Dia 5 de julho, quinta-feira, às 14h, Workshop de Krepes, do SENAC, na Cripta da Igreja Catedral; Às 21h: Stand Up Comedy, com Victor Meyniel, no Clube de Regatas Bandeirantes;

Dia 6 de julho, sexta-feira, às 20h: Apresentação teatral “Me dá sua mão”, na Casa da Cultura e Intervenção artística, na Praça Raul Leme; Às 21h: Show de Blues com Paulo Meyer e Thunderheads, na Praça Raul Leme;

Dia 7 de julho, sábado, às 10h: Apresentação do grupo Quarto Choro, no Calçadão, Às 11h: Apresentação de Mauricio Folha Seca, no Mercado Municipal, Apresentação de Roberto Mariano, na Praça Raul Leme; Às 17h: Apresentação com Galo da Vila – Desenhando o Choro, na Praça da Vila Aparecida; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme, Intervenção artística, na Praça Raul Leme, Às 21h apresentação Blackommodoro Soul Funk, na Praça Raul Leme e às 22h, Show com a banda RPM, na Arena do Lago do Taboão.

Dia 8 de julho, domingo, às 10h: Dançando pela Terra, no Jardim Público; Às 11h: Apresentação JF Big Band Show, na Praça Raul Leme, Caricaturista, na Praça Raul Leme, Orquestra Violeiros da Paz, na Feira da Amizade; Às 12h: Apresentação Markão Skema, no Centro de Artesanato; Às 13h: Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBat), no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, que fica no bairro Campo Novo; Às 14h: Oficina de Recreação Infantil, realizado pelo Instituto Entrando em Cena, na Praça José Bonifácio; Às 15h: Teatro Infantil – As aventuras de um amigo imaginário, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Às 16h: Show com a banda The Bruces, no Ciles do Lavapés; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme, Pina Magic Show, na Praça Raul Leme, Show com a banda Sem Parar, na Praça Raul Leme.

2ª Semana:

Dia 10 de julho, terça-feira, às 18h30: Happy Hour Gastronômico (Polenta trufada com linguiça e queijo coalho) + MPB Pop, no Clube Literário; Às 19h: Workshop de Percussão – Baterizando, no Centro Cultural Geraldo Pereira;

Dia 11 de julho, quarta-feira, às 20h: Canja com Canja, na Cripta da Igreja Catedral;

Dia 12 de julho, quinta-feira, Às 14h: Workshop de Degustação de Vinho, do SENAC,na Cripta da Igreja Catedral; Às 21h: Stand Up Comedy “A tia é um show”, no Clube de Regatas Bandeirantes;

Dia 13 de julho, sexta-feira, às 19h: 3ª Festa dos Caldos (Beneficente), no Centro Comunitário da USF; Às 20h: Apresentação teatral “O Despertar da Primavera”, censura 16 anos, na Casa da Cultura, Intervenção artística, na Praça Raul Leme; Às 21h: Show com a banda Reprise Inédita – de volta aos 80, na Praça Raul Leme;

Dia 14 de julho, sábado, às 10h: Apresentação Duo Fabiano Pires e João, no Calçadão; Às 11h: Apresentação de Duo Fryvan – um concerto especial, no Mercado Municipal, Apresentação da banda The Old Ladies, na Praça Raul Leme; Às 17h: Apresentação Galo Convida – Trio Dona Lina, na Praça da Vila Aparecida, Apresentação Banda The Rockaholics, na Praça Raul Leme; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme, Intervenção artística, na Praça Raul Leme; Às 21h: Show com Adriano Grineberg, na Praça Raul Leme; Às 22h: Show com Sandami, ex-vocalista da banda Sambô, na Arena do Lago do Taboão;

Dia 15 de julho, domingo, às 11: Caricaturista, na Praça Raul Leme; Às 11h: Apresentação Raiz de Fóle, na Feira da Amizade; Às 12h: Apresentação Paulinho Santos, no Centro de Artesanato; Às 14h: Oficina de recreação com grupo Escoteiros Jaguari; Às 15h: Teatro Infantil – O Mágico de ÓZ, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Às 16h: Show com a banda Lagartos, no Ciles do Lavapés; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme; Às 20h: Pina Magic Show, na Praça Raul Leme e Dom Musical Ianuzzi Trio (Jazz), na Casa Lebre, Rua Nicola Ortenzi, 104, Taboão; Às 21h: Show com a banda Big Chico – Tributo a Tim Maia, na Praça Raul Leme;

3ª Semana:

Dia 17 de julho, terça-feira, às 18h30: Happy Hour Gastronômico (Escondidinho de linguiça apimentada e ervas frescas) + MPB Pop, no Clube Literário; Às 19h: Oficina com Vivência de Televisão, com Nando Fagundes, no Centro Cultural Geraldo Pereira; Às 20h30: Apresentação teatral “Velório à Brasileira”, no Instituto Educacional Coração de Jesus;

Dia 18 de julho, quarta-feira, às 20h: Canja com Canja, na Cripta da Igreja Catedral; Durante todo o dia: Bragança Pulsa Poesia, com a cidade decorada com corações e trovas;

Dia 19 de julho, quinta-feira, às 21h: Stand Up Comedy “Irmã Selma”, com Otávio Mendes, no Clube de Regatas Bandeirantes;

Dia 20 de julho, sexta-feira, às 20h: Apresentação teatral “Los Truqueros”, na Casa da Cultura, Intervenção artística, na Praça Raul Leme; Às 21h: Show com a banda Freddy Groovers, na Praça Raul Leme;

Dia 21 de julho, sábado, às 9h: Festival de Danças Árabes, na Associação Nipo Brasileira; Às 10h: Apresentação Folk Como Ocê Gosta, no Calçadão; Às 11h: Apresentação Rita de Correa e Matheus Grossi Duo, no Mercado Municipal, Sanfonias, na Praça Raul Leme; Às 17h: Apresentação com Galo da Vila, na Praça da Vila Aparecida; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme, Intervenção artística, na Praça Raul Leme, Teatro “A ladra dos sonhos”, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Às 21h: Show com Blues Beatles, na Praça Raul Leme; Às 22h: Show com a banda Rosa de Saron, na Arena do Lago do Taboão;

Dia 22 de julho, domingo, às 7h30: Caminho de Santiago, na Igreja da Vila Aparecida; Às 9h: Festival de Danças Árabes, na Associação Nipo Brasileira; Às 11h: Show Guga Vasconcellos, na Praça Raul Leme, Caricaturista, na Praça Raul Leme, Apresentação Sertanejo Raiz com Luisinho e Orlando, na Feira da Amizade; Às 12h: Orquestra Experimental de Violinos, no Centro de Artesanato; Às 14h: Projeto Essência Urbana, no Ciles do Lavapés; Às 14h: Oficina de Recreação Infantil, realizado pelo Instituto Entrando em Cena, na Praça José Bonifácio; Às 15h: Teatro Infantil – Em busca da felicidade encantada, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Às 17h: Encontro de Bateras, na Arena do Lago do Taboão; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme, Pina Magic Show, na Praça Raul Leme; Às 21h: Show com Erica Pinna, na Praça Raul Leme;

4ª Semana:

Dia 24 de julho, terça-feira, às 18h30: Happy Hour Gastronômico (Blinis de linguiça com cream cheese, tomate concassé e manjericão com redução aceto balsâmico) + MPB Pop, no Clube Literário; Às 19h: Oficina de Dança, no Centro Cultural Geraldo Pereira;

Dia 25 de julho, quarta-feira, às 20h: Canja com Canja, na Cripta da Igreja Catedral;

Dia 26 de julho, quinta-feira, às 21h: Stand Up Comedy – Ary Toledo 5.3, no Clube de Regatas Bandeirantes;

Dia 27 de julho, sexta-feira, às 20h: Apresentação teatral “Volta ao Mundo”, na Casa da Cultura, Intervenção artística, na Praça Raul Leme; Às 21h: Filó Machado, na Praça Raul Leme

Dia 28 de julho, sábado, às 10h: Desenhando Choro, no Calçadão; Às 11h: Apresentação da Orquestra Violeiros Rio Jaguari, no Mercado Municipal e Diego de Leon Homem Banda , na Praça Raul Leme; Às 14h: Oficina Dança Orgânica, no Jardim Público; Às 17h: Apresentação Galo Convida – Fabinho Prado Samba de todos os tempos, na Praça da Vila Aparecida; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme e Dança Rua Mané Boneco – SESC, na Praça Raul Leme; Às 21h: Abertura com Trupe Du-Arte, na Arena do Lago; Às 22h: Show com Ana Cañas, na Arena do Lago do Taboão;

Dia 29 de julho, domingo, às 11h: Apresentação Zé da Gente, na Praça Raul Leme; Às 11h: Caricaturista, na Praça Raul Leme e Apresentação Raíz de Folé, na Feira da Amizade; Às 12h: Luciano Junior, no Centro de Artesanato; Às 14h: Oficina de Recreação Infantil, realizado pelo Grupo Maracatu, na Praça José Bonifácio; Às 15h: Teatro Infantil, no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB); Às 16h: Banda KZA 55, no Ciles do Lavapés; Às 20h: Feira Noturna de Artesanato, na Praça Raul Leme e Pina Magic Show, na Praça Raul Leme; Às 21h: Encerramento do Festival com show de Rodrigo José, na Praça Raul Leme.

Locais:

-Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Avenida Alpheu Grimello, 981, Taboão

Telefone: 4034-6570

-Centro Cultural Geraldo Pereira

Praça Cel Jacinto Osório, 26, Matadouro

Telefone: 4034-3337

-Biblioteca Municipal “Dra Adalzira Bittencourt”

Praça Hafiz Abi Chedid, 125, Jardim América

Telefone: 4034-5019

-Museu do Telefone

Praça José Bonifácio, 126, no Centro.

Telefone: 4033-1937

-Museu Municipal Oswaldo Russomano

Rua Coronel João Leme, 520, Centro

Telefone: 4033-7566