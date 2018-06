Amanhã Brasil pode ter Fernandinho ou Renato Augusto no time titular

O técnico Tite ainda não decidiu qual será o time titular no jogo decisivo de amanhã, contra a Sérvia, que vale a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Fernandinho e Renato Augusto disputam a vaga que até então estava com William.

A opção preferida de Tite seria a entrada de Douglas Costas, mas o jogador se contundiu diante da Costa Rica.

Tabelão da Copa

GRUPO A

Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

Egito 0 x 1 Uruguai

Rússia 3 x 1 Egito

Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita

Rússia 0 x 3 Uruguai

Egito 1 x 2 Arábia Saudita

GRUPO B

Marrocos 0 x 1 Irã

Portugal 3 x 3 Espanha

Portugal 1 x 0 Marrocos

Irã 0 x 1 Espanha

Irã 1 x 1 Portugal

Espanha 2 x 2 Marrocos

GRUPO C

França 2 x 1 Austrália

Peru 0 x 1 Dinamarca

Dinamarca 1 x 1 Austrália

França 1 x 0 Peru

26/06 – 11h00

Austrália x Peru

França x Dinamarca

GRUPO D

Argentina 1 x 1 Islândia

Croácia 2 x 0 Nigéria

Argentina 0 x 3 Croácia

Nigéria 2 x 0 Islândia

26/06 – 15h00

Islândia x Croácia

Argentina x Nigéria

GRUPO E

Costa Rica 0 x 1 Sérvia

Brasil 1 x 1 Suíça

Brasil 2 x 0 Costa Rica

Sérvia 1 x 2 Suíça

27/06 – 15h00

Sérvia x Brasil

Suíça x Costa Rica

GRUPO F

Alemanha 0 x 1 México

Suécia 1 x 0 Coréia Sul

México 2 x 1 Coréia Sul

Suécia 1 x 2 Alemanha

27/06 – 11h00

Coréia Sul x Alemanha

Suécia x México

GRUPO G

Bélgica 3 x 0 Panamá

Tunísia 1 x 2 Inglaterra

Bélgica 5 x 2 Tunísia

Panamá 1 x 6 Inglaterra

28/06 – 15h00

Tunísia x Panamá

Inglaterra x Bélgica

GRUPO H

Colômbia 1 x 2 Japão

Polônia 1 x 2 Senegal

Japão 2 x 2 Senegal

Colômbia 3 x 0 Polônia

28/06 – 11h00

Senegal x Colômbia

Japão x Polônia