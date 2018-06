Cancelas em pedágio eletrônico retornam após Justiça suspender lei

Durou pouco a vigência da lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, determinando a retirada das cancelas de pedágio nas faixa de cobrança automática das rodovias paulistas.

Pedido da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR) ingressou no Judiciário com uma ação em que alegou que a lei era inconstitucional por invadir o campo de atuação próprio da administração pública.

As cancelas deixaram de funcionar no dia 19 último, as pistas de cobrança automática voltaram a ter os equipamentos instalados no sábado, 23, com avisos sobre a mudança afixados para alertar os motoristas, por determinação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

O projeto que determinava a retirada definitiva das cancelas foi de autoria do deputado Edmir Chedid (DEM), em 2015, vetada pelo então governador Geraldo Alckmin, mas que teve o veto derrubado pelos deputados. Alegaram os parlamentares que a retirada das cancelas traria mais segurança e evitaria acidentes.

Na avaliação da ABCR, sem esses bloqueios os motoristas tendem a trafegar em maior velocidade e contribuir para o aumento no número de acidentes, e não descarta que sem as cancelas, haveria aumento na evasão aos pedágios.

No ano passado, quase 900 milhões de veículos passaram pelas praças de pedágio das rodovias sob concessão no Estado. Foram registrados, no período, 824 acidentes, dos quais 51% nas pistas de pedágio automático.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), nos doze meses do ano passado, nas rodovias paulistas, foram aplicadas 282 mil multas por evasão de pedágio.