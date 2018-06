Tite pode mudar o time para amanhã, contra a Sérvia

Ainda sem informação oficial, o técnico Tite pode modificar a seleção brasileira para o jogo de amanhã, contra a Sérvia, em Moscou. Uma das mudanças pode ser a entrada do volante Fernandinho, que ocuparia a vaga de William. Quem também corre o risco de sair é Paulinho.

Para se classificar às oitavas-de-final, o Brasil precisa ao menos do empate. Se vencer e a Suíça tropeçar diante da Costa Rica, fica com a primeira colocação no grupo.

Sem contar com Douglas Costa, contundido, que seria a opção para a vaga de William, Tite deverá mexer no esquema tático, e o quarteto ofensivo poderá ser desfeito. Outra possibilidade é William continuar e Fernandinho assumir o posto de Paulinho. Outro que pode aparecer, para oferecer maior poder de articulação, é Renato Augusto.

Por causa dessa indecisão, Tite ainda não revelou a equipe para encarar os sérvios em Moscou. Nas partidas anteriores, ele deixou clara a escalação com três dias de antecedência.

Fernandinho adota a prudência sobre a possibilidade de jogar. “A seleção brasileira é um conjunto muito forte. Temos qualidades individuais que devem ser utilizadas a favor do coletivo. Como a gente viu, teve a entrada do Douglas (contra a Costa Rica) no segundo tempo e foi essencial no segundo gol. Essa é a força da seleção. Vamos precisar de todos contra a Sérvia”, afirmou o volante.