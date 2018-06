TIME FEZ 3 x 0 NO TUPI: Vitinho ajudou o Braga a reencontrar o caminho das vitórias

Valendo-se de uma atuação desastrosa do adversário, o Bragantino aproveitou para se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série C e venceu o Tupi por 3 x 0, no sábado, 23, na cidade de Juiz de Fora, no Estádio Radialista Mário Helênio.

Desta vez o Bragantino soube controlar a ansiedade e aos poucos foi dominando a partida, diferentemente do que vinha fazendo. O primeiro gol saiu aos 24 minutos, através de Marquinhos, que recebeu lançamento justamente de um jogador nascido em Juiz de Fora, Vitinho, pelo lado direito, que os zagueiros do time mineiro não conseguiram cortar. O atacante driblou Vilar e empurrou para o fundo das redes.

Em desvantagem, e mesmo de forma desordenada, o time Carijó teve duas chances para chegar ao empate, uma aos 38 minutos, com Patrick, e outra aos 44 com Paulinho, mas não conseguiu diminuir o prejuízo antes do intervalo.

Na etapa complementar o panorama não se modificou. O alvinegro da Pedras seguiu com maior posse de bola, esperou o Tupi atacar com maior intensidade e se valeu dos contra-ataques para consolidar o triunfo.

O segundo gol veio aos 68 minutos, com Vitinho, que se aproveitou de um rebote, e aos 82 minutos o golpe de misericórdia, com Gustavo Vintecinco, que cabeceou para as rendes depois de um cruzamento de Vitinho, o melhor homem em campo.

Com a vitória o Bragantino voltou a respirar aliviado, pois vinha de resultados ruins, principalmente jogando em casa. Na tabela de pontos continua dentro da zona de classificação à próxima fase, na quarta colocação, mas abriu 4 pontos de vantagem para o quinto colocado.

No próximo sábado, 30, o Leão volta a campo, agora em casa, às 16 horas, para enfrentar o Joinville, pela 12ª rodada, a quem venceu no primeiro turno, em Santa Catarina.