Campanha do Agasalho realizou último ‘Dia D’

O Fundo Social de Solidariedade realizou o último ‘Dia D’ da campanha do agasalho no sábado, 23, com a participação do Grupo de Escoteiro de Bragança. Vários bairros foram percorridos durante a ação.

Um total de 60 voluntários, entre adultos, adolescentes e crianças estiveram nos bairros Jardim América I, II e III, Vila Malva, Jardim São Miguel e Centro. Foram arrecadadas, aproximadamente, 2.500 peças. A ação foi acompanhada pela Presidente do Fundo Social de Solidariedade e da Coordenadoria da Mulher, Francine Pereira, e pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Coordenador da Campanha do Agasalho, Alexandre Martins da Silva.

Na manhã de ontem, 25, foram recebidas as doações de 5 caixas de materiais diversos, 4 caixas de cobertores, 5 caixas de calçados, 3 caixas de mantas e 50 caixas de roupas, provenientes do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP). A triagem, contabilização e montagem dos kits está sendo realizada pelos voluntários dos grupos da Melhor Idade (Reviver, CRB, Solar Amigo, Sem Limites e Idade Dourada).