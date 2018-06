Nova fase da vacinação contra a gripe começou ontem na cidade

Desde ontem dois novos grupos já podem ser imunizados na campanha de vacinação contra a gripe em todo o Estado de São Paulo. Por conta da baixa adesão, a Secretaria Estadual da Saúde incluiu adultos entre 50 e 59 anos e crianças de 5 a 9 anos. A meta é vacinar 90% da população.

Idosos, crianças de 6 meses a cinco anos, gestantes, puérperas, professores, indígenas, população carcerária, profissionais da educação, da saúde e que atuam no sistema prisional seguem sendo vacinados.

Em Bragança os dois novos grupos começaram a ser imunizados e os dados relativos ao final da campanha, na sexta-feira, 22, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mostraram que 40.475 pessoas foram vacinadas, com 5.269 crianças, 4.578 trabalhadores da Saúde, 923 gestantes, 199 puérperas, 18.541 idosos, 1.941 professores, 6.443 portadores de doenças crônicas, 388 pessoas do sistema prisional e 2.203 de outras categorias do grupo prioritário.