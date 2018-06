Com 633 profissionais, Bragança está entre as 20 cidades do Estado com mais médicos

Bragança Paulista está entre os 20 municípios do Estado de São Paulo com mais médicos, segundo levantamento realizado pela GB, que relaciona o número de profissionais com a população total das 78 cidades com mais de 100 mil habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para julho de 2017.

Com base em cadastros do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Bragança possui atualmente 633 profissionais ativos, o que corresponde à taxa de 3,01 médicos para cada mil habitantes. Dentre as maiores cidades paulistas, Santos lidera o ranking, com 7,65 médicos para o mesmo grupo de pessoas.

É possível, no entanto, que haja disparidade com relação ao número real de médicos, porque os cadastros do Cremesp correspondem a endereços residenciais. “O que acontece, muitas vezes, é que o médico pode morar em Bragança e atuar em outro município”, informa o órgão, por meio de assessoria de imprensa. O inverso também pode ocorrer, de profissionais que residem em outra cidade e atuam em Bragança.

Demografia – No início deste ano, a pesquisa Demografia Médica divulgou dados referentes ao Brasil, Estados, capitais e cidades do interior. Os índices por municípios serão divulgados posteriormente.

Realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e financiado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Cremesp, o estudo indica que a média nacional é de 2,18 médicos por mil habitantes; já a média do Estado de São Paulo é de 2,81 médicos por mil habitantes. Bragança superaria, portanto, com o levantamento da GB, os patamares nacional e estadual.

Profissionais da saúde ouvidos pela GB, informam que Bragança está bem servida de médicos, pois a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que os municípios tenham um médico para cada mil habitantes. Mas enfatizam sobre a desigualdade em muitas cidades e regiões.

Para o Cremesp, o principal fator para diminuir a desigualdade na distribuição de profissionais se dá com políticas públicas que estimulem a migração e a fixação de médicos em áreas do interior e menos desenvolvidas.

“Entre as iniciativas, podemos destacar a criação de uma carreira profissional para o médico e demais profissionais de saúde, que dê segurança jurídica, permita a educação continuada, ofereça condições de trabalho e valorize o trabalho do profissional para que ele se fixe nas cidades do interior”, informa a entidade.

Números – As especialidades que concentram maior número de médicos em Bragança são: Cirurgia Geral e Ginecologia e Obstetrícia (34), Cardiologia e Clínica Médica (25), Anestesiologia (19), Psiquiatria (12), Medicina do Trabalho (15), Psiquiatria (12), Ginecologia (10), Oftalmologia (9), Otorrino (8), Nefrologia e Neurocirurgia (7) e Urologia (5).